Tierquälerei: „Schreckliche Zustände“ in Bauernhof im Bezirk Krems

„Schreckliche Zustände“ in einem landwirtschaftlichen Betrieb im Bezirk Krems-Land, der sich als „Bio-Bauernhof“ präsentiert, prangert der Verein gegen Tierfabriken (VGT) an. Schweine seien „extrem vernachlässigt“, abgemagert und müssten knöcheltief in Gülle stehen, heißt es seitens der Tierschutzorganisation.

➤ Mehr lesen: Tierquälerei in Mastbetrieben: VgT veröffentlichte weitere Fälle

Außerdem kritisiert man nicht artgerechtes Festbinden von Tieren. „Illegal angebundene Ziegen und Kälber, Rinder angekettet oder auf Kotbergen“, schildert VGT-Obmann-Stellvertreter David Richter.