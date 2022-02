Tierquälerei im Weinviertel: Erneut elf Hunde gerettet

Aus einem weiteren Haus der serbischen Staatsbürgerin in Laa an der Thaya (Bezirk Mistelbach) wurden elf Hunde gerettet. Die Vierbeiner wurden allesamt in ein Tierheim gebracht.

Ekelerregende Bedingungen waren zuvor auch in einem alten Presshaus in Zemling (Bezirk Hollabrunn) und in einem Haus der 31-Jährigen in Strasshof an der Nordbahn (Bezirk Gänserndorf) festgestellt worden. Die insgesamt 16 Hunde und zwei Hasen waren von der Polizei gerettet worden. Es ergab sich der Verdacht der illegalen Zucht von Hundewelpen. Für die serbische Staatsbürgerin klickten die Handschellen, die Frau wurde in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.