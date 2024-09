Tierquäler warf Katze auf Straße: Mann randalierte in Arrestzelle

Ihre liebe Not mit einem randalierenden mutmaßlichen Tierquäler hatten mehrere Polizeistreifen bei einem Einsatz diese Woche in Brunn am Gebirge.

Der Verdächtige hatte eine kleine Katze bei einer Tankstelle im Bezirk Mödling schreiend auf die Fahrbahn der Enzersdorferstraße geworfen. "Glücklicherweise ist das Tier von keinem Fahrzeug erfasst worden", hieß es bei der Landespolizeidirektion NÖ.

Beamte der Polizeiinspektionen Brunn am Gebirge, Mödling und Vösendorf waren Mittwochabend von Augenzeugen zu dem Vorfall alarmiert worden.