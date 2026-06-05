"Nur Frage gestellt": FPÖ-Gemeinderat in Ybbs zum Rücktritt aufgefordert

Ein politisches Nachspiel hat die Eröffnung des Zusatzgebäudes im Ybbser Therapiezentrum der Stadt Wien vom vergangenen Mittwoch. Der Ybbser SPÖ-Nationalratsabgeordnete und frühere Bürgermeister der Stadt, Alois Schroll, hat über ein Internetposting den Ybbser FPÖ-Gemeinderat Andreas Holzer zum sofortigen Rücktritt aufgefordert.

Schroll reagierte höchst erbost auf ein grenzwertiges, ätzendes Posting des Gemeindemandatars zu einem Artikel über die Eröffnung in Ybbs, an der unter anderen Teilnehmern auch der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) teilnahm - der KURIER berichtete. Holzer kommentierte einen Bildausschnitt mit Ludwig mit den Worten „Bleibt der als Patient?“ Der Kommentar brachte Schroll in Rage. Nach der Eröffnung eines 22-Millionen-Euro-Zubaus im Therapiezentrum Ybbs, "eines klaren Bekenntnisses der Stadt Wien zu einem so wichtigen Standort in unserer Stadt Ybbs, erlaubt sich ein FPÖ-Mandatar eine Entgleisung im FB!" (sic!), schrieb der Parlamentarier.

Das Krankenhaus der Stadt Wien in Ybbs biete Hunderten Patientinnen und Patienten die Möglichkeit einer Therapie und Behandlungen und bedeute für über 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Arbeitsplatz in der Stadt, begründete Schroll den Ärger. Das Therapiezentrum sei ein enormer regionaler Wirtschaftsfaktor für die Stadt und die Region "und dann stellt sich ein Ybbser GR hin und haut eine Beleidigung raus, die ich als Abgeordneter der Stadt Ybbs hundertprozentig nicht akzeptieren möchte und werde", so Schroll. Wertschätzung aus Wien Mehr Wertschätzung könne man der Führungsspitze und dem tollen Team im Therapiezentrum Ybbs nicht zollen, als dass der Wiener Bürgermeister und Landeshauptmann Michael Ludwig sowie der zuständige Gesundheitsstadtrat Peter Hacker zu dieser Eröffnung persönlich angereist seien, schrieb Schroll weiters. Noch dazu, weil der Standort des TZ Ybbs vor etlichen Jahren sogar mit Schließungsgerüchten konfrontiert war.