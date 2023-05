Therapie in Tagesklinik: Neues Angebot gegen Alkoholsucht

Während der Pandemie seien vor allem während der Lockdowns Vorbelastete, die dann im Familienverband getrunken hätten, aufgefallen und von Angehörigen zur Therapie gemeldet worden, so Korbel. Generell sind die in NÖ in jedem Bezirk situierten Suchtberatungsstellen die Anlauf- und Vermittlungsstellen für Erkrankte. Dort, aber auch in Landeskliniken werden Diagnosen gestellt und die Kontakte mit den Entwöhnungseinrichtungen in Mauer hergestellt.

Als Grenze für den Alkoholkonsum über der eine Gesundheitsgefährdung besteht, nannte Korbel zwei Krügel Bier pro Tag für Frauen und drei Krügel für Männer.