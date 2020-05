Thema: "Building Bridges"

Waidhofen ist wunderbar. Wir wurden hier immer gut behandelt." Seit der Flucht mit ihrer Familie aus Aserbaidschan im Jahr 2003 lebt die 27-jährige Jachmina Agadschanova als anerkannter Flüchtling in Waidhofen an der Ybbs in Niederösterreich. Bei der eben begonnenen Aktionswoche "Building Bridges – Waidhofen ist Welt", in der Toleranz und Integration zentrale Themen sind, ist die Kinderbetreuerin Jachmina mit ihren Landsfrauen vorne dabei.

270 Volksschulkinder rückten am Dienstag von ihren Eltern flankiert aus, um auf der Zeller Hochbrücke ihre Ideen von einem harmonischen Zusammenleben zu malen. "Allein in unser Volksschule unterrichten wir Kinder aus 15 Nationen", berichtete Direktorin Ruth Salamon von der Idee für "Building Bridges". Die Kinder malten Blumen, lachende Gesichter, Sonnen und wehende Fahnen. Mit Begeisterung wurde gemeinsam aus Lebenskräften gesungen.