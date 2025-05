Terror-Experte: „Anschläge rufen Nachahmer auf den Plan“

Roland Scherscher: Würde ich nicht sagen. Allerdings sehen wir in letzter Zeit regionale Anhäufungen – in St. Pölten, Tulln, Schwechat oder Wiener Neustadt und Neunkirchen. Die Anzahl der festgestellten Gefährder bewegt sich im mittleren zweistelligen Bereich.

© Privat Roland Scherscher, Leiter des Landesamts für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung in Niederösterreich.

Angeworben wird also über das Internet? Eine große Rolle spielen Influencer Preacher, also salafistische Onlineprediger auf sozialen Medien. Sie verkünden in kurzen Videos einfache, aber oftmals falsche Antworten auf Glaubensfragen. Algorithmen führen zu einem Echokammereffekt, sodass die Jugendlichen nur noch inkriminierte Inhalte in ihren Timelines vorgeschlagen bekommen. Der Besuch einer radikalen Moschee ist nicht mehr notwendig, um radikalisiert zu werden. Einige islamistische Terrorverdächtige kamen aus einem katholischen Haus. Wie passt das? Jugendliche, die zum Islam konvertieren, sind für eine Radikalisierung tatsächlich viel anfälliger, besonders weil sie keinerlei Kenntnisse über die Religion haben. Influencer Preacher sprechen diese Konvertiten online an. Die Propaganda ist sehr geschickt und ganz gezielt auf das Anwerben ausgerichtet. Jugendliche suchen in dieser Lebensphase nach ihrer Identität, Zugehörigkeit und Anerkennung. Hier greift die islamistische Ideologie und macht den frustrierten jungen Menschen gewissermaßen ein verführerisches Angebot der Orientierung, Gemeinschaft und Stärke. Der Glaube spielt dabei zumeist nur eine untergeordnete Rolle. Manchmal besteht die Attraktivität dieses Phänomens für Jugendliche auch in der einfachen Möglichkeit einer bewussten, pubertären Provokation ihrer Eltern. Schlagen auch Eltern Alarm, wenn sie Veränderungen bei ihren Kindern erkennen? Ja, vielfach wenden sich Eltern aus Angst, ihre Kinder könnten sich einer Terrororganisation anschließen, in ein Kriegsgebiet ausreisen oder Gewaltakte verüben, Hilfe suchend an die Polizei.

Zur Person: Roland Scherscher Roland Scherscher trat 1993 in die Gendarmerie ein. Nach der Ausbildung zum leitenden Beamten wurde er 2003 stv. Leiter der Verkehrsabteilung NÖ und wechselte später zur Einsatzabteilung. Vize-Landespolizeidirektor: 2007 schloss er das Jus-Studium ab, seit 2012 ist der 54-Jährige LSE-Chef. 2018 absolvierte Scherscher den Masterstudiengang

Sicherheitsmanagement. Seit April 2025 ist er stv. Landespolizeidirektor in NÖ.

Wie groß ist das Problem des islamistischen Extremismus? 2024 haben wir Fälle im dreistelligen Bereich bearbeitet. Auf jede Anzeige erfolgt eine Gefahrenerforschung. Teilweise stellt sich dabei heraus, dass tatsächlich keine Gefahr vorliegt. Diese Ermittlungen erfordern ausreichend Staatsschutzerfahrung, operative Taktiken und besonderes Fingerspitzengefühl. Was sind typische Anzeichen einer Radikalisierung ? Radikalisierungen erfolgen nicht linear, sondern durchwegs unterschiedlich. Manchmal geht es sehr rasch, in anderen Fällen läuft die Radikalisierung über einen längeren Zeitraum und in unterschiedlichen Phasen ab. Anzeichen können ein abrupter Wechsel im Freundeskreis, Veränderungen im Kleidungsstil, in der Haarpracht bzw. beim Bartwuchs oder über die Knöchel aufgekrempelte Hosen sein. Natürlich kann bei Mädchen auch ein Kopftuch oder eine Vollverschleierung auf eine Radikalisierung hindeuten. Heißt das: Vorsicht bei jedem langen Bart? Alle diese Anzeichen können, müssen aber nicht auf eine Radikalisierung hindeuten. Eine klare Unterscheidung zwischen Radikalisierung und Religionsausübung ist wichtig. Das freiwillige Tragen eines Kopftuches oder das bewusste Wachsenlassen eines Bartes können völlig harmlose religionsbedingte oder auch religionsunabhängige Entwicklungen darstellen. Die Alarmglocken sollten aber schrillen, wenn jemand terroristische Straftaten gutheißt oder wenn Eltern und Freunde belehrt werden, oder Mädchen strenge Bekleidungsvorschriften auferlegt werden.

Es heißt oft, Österreich hat zu wenig Befugnisse bei Ermittlungen. Ist das so? Die Gefahr des islamistischen Terrorismus wird in den letzten Jahren immer präsenter. Wir sehen, dass sich Extremisten vor allem in geschlossenen Messengerdiensten austauschen. Auf diese Kommunikation haben wir derzeit keinen Zugriff und können daher auch nicht darauf reagieren. Ein Paradebeispiel für die Sinnhaftigkeit dieser Ermittlungsmaßnahme ist natürlich der geplante Anschlag auf die Taylor-Swift-Konzerte im Vorjahr. Sie fordern also auch die Messenger-Überwachung? Ich halte sie für absolut sinnvoll bzw. notwendig und verstehe die Bedenken dagegen überhaupt nicht. Die Onlineüberwachung von Messenger-Diensten wäre eine moderne Ermittlungsmethode, die nur im Einzelfall, bei besonderer Gefahr und nach den gesetzlichen Vorgaben zum Einsatz kommt. Selbstverständlich in Kombination mit den Kompetenzen des Staatsschutzes. Sorgen Fälle wie Taylor Swift für Nachahmer? Ja, absolut. Aufsehenerregende Fälle oder Anschläge lösen in extremistischen Kreisen einen Vorbildeffekt aus. Das gilt allerdings nicht nur für den islamistisch motivierten Terrorismus, sondern auch für den Rechtsterrorismus. Ich denke da an Anders Breivik und Fälle wie Christchurch. Die Berichterstattung über Ermittlungserfolge stärkt sicher das Vertrauen in die Polizei und sorgt gleichzeitig für ein nicht unerhebliches Abschreckungspotenzial. Hochradikalisierte Personen wird dies allerdings nicht abhalten.