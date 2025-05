Mutmaßliches Terrornetz: Lange Telefonate vor dem Tag X

Hochsicherheit

Was bekannt ist: Hasan E. wurde in ein Hochsicherheitsgefängnis gebracht, in dem vor allem Terrorverdächtige untergebracht sind. Die Ermittlungen leitet die Geheimpolizei. Und die nimmt ihre Arbeit ernst. Über den Vorfall, bei dem am 11. März 2024 unter anderem eine Wache der Al-Haram-Moschee und Polizisten angegriffen worden waren, war lange nichts nach Außen gedrungen.

Erst am 25. April wurde der dritte Verdächtige im Bunde in Wien festgenommen – es handelt sich um Arda K. Ihm wird vorgeworfen, jener Mann zu sein, der zeitgleich mit Hasan E. in Istanbul zuschlagen hätte sollen. Doch er dürfte Angst bekommen haben, flog unverrichteter Dinge nach Hause.