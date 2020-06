Terror-Angeklagter brüstete sich mit Sprengstoff-Erfahrung

Ende 2013 kehrte der vom Wiener Anwalt Wolfgang Blaschitz verteidigte Z. für eine Augenbehandlung nach Österreich zurück und beschaffte sich hier aus dem Internet Bauanleitungen für Fernzünder sowie ferngesteuerte Autos mit Sensoren. Er soll im Kontakt mit einem Shakhid T. gestanden sein, der aufgrund seiner Errungenschaften im Kampf für den IS in Syrien zum Emir einer aus 13 Kämpfern bestehenden Gruppe befördert worden sei.

In von den Ermittlern abgehörten Telefonaten kündigte Magomed Z. seine Rückkehr in den IS-Kampf nach Syrien an: "Ohne Dschihad ist das kein Leben. Nachdem ich meine Augen in Ordnung bringe, komme ich zurück, wenn Allah erlaubt." Einem Gleichgesinnten schreibt Z. in einem SMS: "Versuch, ein Mudschaheddin (einer, der den "heiligen Kampf" betreibt, Anm.) zu sein, dann bist du ein Löwe von Allah und nicht ein Kafir (Ungläubiger, Anm.) Hund. Das ist besser für dich in diesem und im anderen Leben." Ein Prozesstermin steht noch nicht fest.