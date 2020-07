Ternitz: Zeugensuche nach Vergewaltigung durch drei Unbekannte

Die Polizei in Niederösterreich sucht nach der Vergewaltigung einer 43-jährigen Frau aus dem Bezirk Neunkirchen fieberhaft nach drei Tatverdächtigen. Die unbekannten Männer haben das Opfer am 16. Juli zwischen 18 und 19 Uhr bei einem Waldstück in Ternitz überwältigt, sie massiv misshandelt und ihr dabei die Nase gebrochen und anschließend vergewaltigt. Laut den Ermittlern des nö. Landeskriminalamtes soll es sich bei den Tätern um drei Personen mit südländischem Aussehen handeln.

Pärchen mit Hunden kam zu Hilfe

Gesucht werden von der Polizei im Zusammenhang mit der Tat auch zwei Zeugen. Ein junges Pärchen, das im Nahbereich des Waldstücks mit Hunden auf einer Wiese spazieren war, dürfte die Tathandlung bemerkt haben. Als sie die Schreie der Frau hörten und sich dem Geschehen näherten, haben die drei Männer die Flucht ergriffen. Das Pärchen hat dem geschockten Opfer anschließend noch geholfen und sie nach Hause begleitet. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt ergeht das Ersuchen zur Veröffentlichung der Personenfahndung nach den beiden bislang unbekannten Zeugen.