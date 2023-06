Ternitz: Stadt will Lekkerland-Areal um 4 Millionen Euro kaufen

Der GroßhĂ€ndler Lekkerland schließt sein Werk in der Stadtgemeinde Ternitz. Nach der Fusionierung mit der Firma Unik GmbH mit Sitz in Gars am Kamp hat die Lekkerland Handels- und Dienstleistungs-GmbH ihren Firmenstandort im Bezirk Neunkirchen im heurigen Jahr endgĂŒltig aufgegeben. Knapp 50 ArbeitsplĂ€tze sind damit an dem Standort verloren gegangen.