"Taschelzieher"-Bande hatte gebrechliche Frauen im Visier

Bei Hausdurchsuchungen nach der Festnahme fand die Polizei gestohlene Goldmünzen, Bargeld sowie teure Markenkleidungen bei den Bulgaren. Das sichergestellte Material stammt laut Polizei von diversen Straftaten in Wien und Niederösterreich.

Das Trio befindet sich in Haft. Von der Staatsanwaltschaft Krems an der Donau wurde die Einlieferung der drei Beschuldigten in die dortige Justizanstalt angeordnet.