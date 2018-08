Diese Tricks haben Diebe in der Tasche

Eine voll besetzte U-Bahn in der Rushhour. Die Fahrgäste drängen nacheinander in den Waggon. Ein älterer Herr mit Kopfhörern bleibt inmitten der Passagiere stehen und hält sich mit seiner rechten Hand in eine der Halteschlaufen fest. Über seine linke Schulter hat der Mann lässig eine Jacke geworfen und schaut seelenruhig in die Luft. Was die Frau hinter ihm nicht bemerkt: Er durchwühlt gerade blind mit der verdeckten Hand ihre Tasche.

Es ist nur einer von vielen Maschen, die Taschendiebe anwenden. Eine auf diese Delikte spezialisierte Einheit kennt die Tricks und legt den Langfingern seit 2009 das Handwerk: die ARGE Taschendiebstahl im Landeskriminalamt Wien. „Es ist zwar eine nach außen hin weniger spektakuläre Form der Kriminalität. Es ist aber so, dass es jeden von uns treffen kann“, schildert Gruppenführer Norbert Kappel.

Die meisten Täter sind professionell ausgebildet und gehen in Gruppen vor – oft nur zu zweit. „Einer von ihnen ist der sogenannte Zieher, der eigentliche Taschendieb“, erklärt Bernhard Pogotz. Der andere Täter ist nur für die Ablenkung zuständig. Sehr professionelle Täter arbeiten alleine, wie beim eingangs erwähnten Diebstahl. 1000 Euro erbeutet ein Langfinger im Durchschnitt pro Tag. Touristen sind besonders betroffen. „Der Tourist widmet dem Stephansdom mehr Aufmerksamkeit als dem, was er mithat“, sagt Kappel.