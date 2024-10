WC-Stampfer mit Österreich-Fahne sorgt für Wirbel in St. Pölten

Eine Performance im Rahmen des Festivals für Gegenwartskultur " Tangente" sorgt für Aufregung in den sozialen Medien und bei der St. Pöltner Volkspartei .

Von 3. bis 5. Oktober veranstaltet das Kollektiv "God´s Entertainment" Aktionen zum Thema Demokratie am Rathausplatz und erntet dafür Kritik.

FPÖ wurde durch den Kakao gezogen

Am Donnerstag fuhr die Künstlertruppe mit einem 40 Tonnen Sattelschlepper vor den Rathausplatz und nahm Materialien für eine künstlerische Intervention mit. Sie gaben dort unter anderem einen Chorauftritt der Stimmenlosen und lachten bei der Performance unter dem Motto "Wir lachen, um nicht weinen zu müssen!". Am Heck des Lastwagens sparten sie auch nicht mit Kritik an Wahlplakaten und formten Slogans der FPÖ um.