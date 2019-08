Suchaktion erfolgreich: Zwölfjähriger wieder gefunden

Die Suchaktion nach einem Zwölfjährigen ist am Montagnachmittag in Niederösterreich erfolgreich verlaufen. Der Bub hatte sich nach Angaben des Roten Kreuzes bei einem Spaziergang in einem Waldgebiet nahe Purkersdorf (Bezirk St. Pölten-Land) verirrt. Er wurde gegen 18.00 Uhr vom Polizeihubschrauber Libelle lokalisiert und zu seinem Vater transportiert. Das Kind blieb unverletzt.