Sturm löste 240 Feuerwehreinsätze in Niederösterreich aus

Ein Sturm hat am Montag für 240 Feuerwehreinsätze in Niederösterreich gesorgt. Der Schwerpunkt lag in Bezirken im Süden und im Zentralraum. Insgesamt standen 190 Feuerwehren mit 2.200 Mitgliedern im Einsatz, sagte Franz Resperger vom Landeskommando am Dienstag. Gegen Mitternacht beruhigte sich die Wetterlage. Alarmiert wurden die Helfer unter anderem wegen umgestürzter Bäume und umgekippter Lkw-Anhänger. In Mödling wurde ein Einfamilienhaus durch einen abgestürzten Rauchfang beschädigt.

Abgestürzter Rauchfang

Ein Schornstein wurde aus der Verankerung gerissen, Teile waren beim Eintreffen der Feuerwehr am Abend bereits abgestürzt, berichtete die FF Mödling am Dienstag in einer Aussendung. Eine weitere Böe erfasste jene Teile des Rauchfangs, die sich noch auf dem Haus befanden. Der Schornstein stürzte um, durchbrach das Dach und ein Glasfenster im Dachboden und beschädigte die darunter liegende Stiege schwer. Die Personen, die sich im ersten Stock aufhielten, konnten das Gebäude nicht mehr selbstständig verlassen.