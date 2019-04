Stupa in Grafenwörth mit Hakenkreuzen beschmiert

In der Nacht auf Mittwoch ist der in Bau befindliche Stupa in Grafenwörth, Bezirk Tulln, beschmiert worden. Unbekannte Täter sprühten mit einem schwarzen Lackspray mehrere Hakenkreuze und den Schriftzug "Achtung hier wird gesprengt" auf die Außenwand des buddhistischen Friedensdenkmals. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch unklar. Die Polizei fahndet nach den unbekannten Tätern und bittet um sachdienliche Hinweise, die auch auf Wunsch vertraulich behandelt werden unter: 059/133-3283.

Seit bekannt ist, dass in Grafenwörth ein Stupa gebaut werden soll, wollen Gegner das Projekt verhindern. Ob einer der Mitglieder auch der Tatverdächtige ist, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Jedenfalls macht der Widerstand den Initiatoren des Bauprojekts das Leben schwer. Erst im Vorjahr haben die Gegner einen neuerlichen Rückschlag erlitten. Das Landesverwaltungsgericht schmetterte den Wunsch dreier Stupagegner ab, Parteienstellung zu bekommen, um den von der Gemeinde ausgestellten gültigen Baubescheid weiter bekämpfen zu können. Bisher sind sie auf allen (Recht-)Ebenen gescheitert.