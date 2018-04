Kein Friede beim Bau des Friedens-Stupa

Einen weiten Blick über die Ebene des Tullnerfelds erlaubt der Bauplatz des größten Stupa Österreichs im Gemeindegebiet des niederösterreichischen Grafenwörth. Ein erster Mauerring ist fertiggestellt gestellt, er soll eine weithin sichtbare, insgesamt 35 Meter hohe Kuppel tragen. Hier wollen Buddhisten meditieren, für den Frieden und Erleuchtung der Menschen beten.

Doch die Freude der vielen Förderer und der beiden Initiatoren, der Wienerin Elisabeth Lindmayer und des koreanischen Mönchs Bob Jon Sunim Tenzin Tharchin, am Baufortschritt wird seit der Vorstellung ihres Vorhabens 2015 immer wieder getrübt: Von Protestaktionen gegen das Bauprojekt bis zu Klagen und sogar Sabotageakten reicht die unerfreuliche Palette der Ereignisse. Zuletzt rissen Unbekannte einen Teil der 200 frisch gepflanzten, gespendeten Sträucher aus. Die Gegnerschaft agiert so entschlossen, als ginge es um das Verhindern einer lebensbedrohlichen Giftmülldeponie. „Ich weiß nicht, wo so viel Hass herkommt“, fragt sich der Mönch.

Während ringsum munter Grünland verbaut wird, stürzen sich Gegner ausgerechnet auf den Stupa, werfen dem Bau mitten in den Weingärten Naturzerstörung vor. Zudem sind sie überzeugt, dass er zu Unrecht genehmigt wurde. Auch die Volksanwaltschaft ist überzeugt, man hätte ein Gebäude dieser Größe niemals mit einer Kapelle gleichstellen dürften. Nur derartige religiöse Bauten dürfen nämlich ohne weitere Prüfung im Grünland entstehen. So geriet ÖVP-Bürgermeister Alfred Riedl, er ist auch Gemeindebund-Präsident, ins Visier der Stupa-Gegner, hat aber stets all Vorwürfe zurück gewiesen.