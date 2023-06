Strom wird in NÖ ab 1. Juli billiger, Gas noch vor dem Winter

Kunden des niederösterreichischen Energieversorgers EVN und der Wien Energie dürfen sich auf deutliche Preisreduktionen in den kommenden Wochen freuen. Wie schon angekündigt wird zunächst der Strompreis ab 1. Juli gesenkt. Um 15 bis 30 Prozent – bei einigen Tarifen mit Bindung sogar um bis zu 45 Prozent.

Damit gibt die EVN die zuletzt deutlich gesunkenen Großhandelspreise schrittweise an ihre Kunden weiter. Dies gilt sowohl für Privathaushalte, als auch für Betriebe. Herwig Hauenschild, Geschäftsführer der EnergieAllianz Austria, zu der neben der EVN auch Wien Energie und Burgenland Energie gehören, sagte dazu am Mittwoch: „Die Preismaßnahmen, die wir in den nächsten zwölf Wochen weitergeben, entsprechen in Summe einer Entlastung in dreistelliger Millionenhöhe, der Großteil davon entfällt auf Haushalte und Wirtschaft.“