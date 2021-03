Strom für den Nachbarn durch Energie-Gemeinschaften

Wer durch Niederösterreich fährt, dem fällt rasch auf, dass Fotovoltaik-Anlagen (PV) immer stärker das Landschaftsbild prägen. Dabei steht man erst am Beginn einer rasanten Entwicklung. 42.300 PV-Systeme sind derzeit in NÖ aktiv, im Vorjahr kamen 4.800 neue Anlagen dazu. Heuer rechnen die Experten mit bis zu 14.000 zusätzlichen Solargeneratoren, das wären nur in einem Jahr dreimal so viele wie 2019 errichtet wurden.

Die eigene Stromerzeugung, die die Umwelt schont, wird also immer populärer. Eine neue Initiative des Landes Niederösterreich könnte diesen Trend sogar noch befeuern.

"Überschuss-Strom"

Gemeinsam mit der EVN wurde nun die „Energie Zukunft Niederösterreich GmbH“ gegründet. Diese neue Servicestelle soll sogenannte Erneuerbare Energiegemeinschaften – Vereine oder Genossenschaften, die Erneuerbare Energie gemeinsam erzeugen und verbrauchen – unterstützen und forcieren. „Der Strom, der vor Ort nicht verbraucht wird, wird nicht als Überschuss-Strom ins überregionale Netz eingespeist, sondern mit den Nachbarn geteilt“, erklärt Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf.