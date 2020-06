Pernkopf: „Bauern dürfen nicht auf ihrem Holz sitzen bleiben“

Die Waldbesitzer stehen derzeit enorm unter Druck. Die Schäden durch den Borkenkäfer sind groß, das geschlägerte Holz wird von der Industrie nicht im erhofften Maße abgenommen. Nicht zuletzt wegen Billigimporten aus dem Ausland. Mit einer Gesetzesnovelle will das Ministerium künftig Sägewerke dazu zwingen, in erster Linie heimisches Holz zu verarbeiten. Die Industriellenvereinigung (IV) NÖ spricht von einem Anschlag auf die freie Marktwirtschaft. Für Stephan Pernkopf ( ÖVP), Landeshauptfrau-Stellvertreter und Bauernbundobmann, ist es aber ein notwendiger Schritt, um den Forstwirten und den Landwirten unter die Arme zu greifen.

"Angriff auf die Marktwirtschaft"

Ziel des Landwirtschaftsministeriums ist es, der holzverarbeitenden Industrie vorzuschreiben, den Bedarf verpflichtend aus heimischen Schadholzlagern zu amtlich fixierten Preisen zu decken. IV-Landespräsident Thomas Salzer reagiert empört: „Die einseitige Belastung ist ein Angriff auf die freie Marktwirtschaft. Den forstwirtschaftlich entstandenen Schaden hätte einzig und allein die Industrie zu tragen.“ Er sieht so sogar Arbeitsplätze in Gefahr. Präsident Salzer: „Durch solche Gesetzesentwürfe erschüttert man das Vertrauen in den Standort.“