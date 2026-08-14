Mostbarone kämpfen um Streuobstwiesen: Anspannung wegen Dürre

„Die großen alten, weltweit einzigartigen Birnenbäume sind unser Schatz, den wir pflegen und hegen wollen“, heißt es im Mostviertel. Konfrontiert mit zunehmenden klimatischen und wirtschaftlichen Herausforderungen beim Erhalt der Mostviertler Streuobstwiesen, holen sich die Mostbarone nun mit gut ausgebildeten Naturvermittlern fachkundige Verstärkung an Bord. Interessierten Gästen soll der Wert der Obstgärten noch mehr bewusst gemacht werden und dadurch auch die Wertschätzung für die Obstprodukte noch steigen, sagt ein Pionier der Produzentengruppe der Mostbarone, Toni Distelberger. Zunehmender Druck auf Streuobstwiesen Obwohl Österreichs Streuobstanbau von der UNESCO als Immaterielles Kulturerbe ausgezeichnet und geschützt ist, gefährden der wirtschaftliche Druck auf die Bauern, die Überalterung und Krankheiten den Bestand der Obstwiesen dramatisch. Zwar noch nicht im Mostviertel - aber in anderen Regionen und Bundesländern sind Streuobstwiesen mittlerweile sehr selten geworden. Von einst 35 Millionen Bäumen im Jahr 1930 sind 2020 nur mehr 4,2 Millionen übrig geblieben.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Atzenhofer Wolfgang Mostbarone und mit Naturvermittler Reinhard Leeb (r.).

„Ungeheure Artenvielfalt“ Der Verlust sei enorm, schildert Distelberger. Schöne blühende Naturräume, Erholungszonen für die Menschen, Windschutz und vor allem derzeit wieder höchst willkommene Schattenspender würden fehlen. Für Reinhard Leeb, einen jener Naturvermittler, die künftig ihr geballtes Wissen über Fauna und Flora in fünf beschilderten Erlebnisgärten der Mostbarone weitergeben werden, sind die Streuobstwiesen riesige Biotope „mit einer ungeheuren Artenvielfalt“.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Atzenhofer Wolfgang Naturvermittler Reinhard Lee im Obstgarten.

Studien zeigten, dass über 450 Tierarten in diesen Gärten leben. In elf ausgewählten Mostviertler Streuobstwiesen wurden unter anderem an die 15 Fledermaus-, mehrere Spechtarten und zahlreiche Vogel- und Insektenarten festgestellt. Ein Grundmanko sieht Leeb auch darin, dass zwei Drittel des Baumbestands in Streuobstwiesen überaltert sind.

Er und bislang drei Kolleginnen sind künftig für Touren auf den Erlebnispfaden Mostbaronsgärten buchbar. Die Tour kostet 200 Euro für Gruppen bis zu 20 Leuten.