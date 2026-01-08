Mostbarone steigen mit neuem Primus ins Landesausstellungsjahr ein

Die alljährliche Klausur zu Jahresbeginn zog die Mostbarone heuer ins Weinviertel. In einem Poysdorfer Bioweingut wählten sie ihren neuen Primus für das Jahr 2026 . Mit dem vielfach ausgezeichneten und innovativen Amstettner Edelbrenner und Mostproduzenten Bernhard Datzberger , wurde einer ihrer Erfahrensten für das Jahr mit der NÖ Landesausstellung In Mauer und an der Moststraße ausgewählt.

Datzberger ist einer der Motoren der Renaissance der Most- und Obstkultur im Mostviertel in den vergangenen Jahrzehnten. Er übernahm die Funktion vom Purgstaller Wirt des Mostlandhofs Andreas Selner. Zu Datzbergers Stellvertreter wurde der Euratsfelder Gafringwirt Johann Hochholzer gewählt. Der damit schon der designierte Nachfolger Datzbergers für 2027 ist. Bernhard Datzberger übte die Funktion des Primus bereits einmal, nämlich im Jahr 2015 aus.

Vorbereitung auf Landesschau

Die Klausur stand natürlich auch im Zeichen der Landesausstellung, so Datzberger. Die Mostbarone, die unter anderem auch schon Tourismuspreise eingeheimst haben und in ihren Reihen eine Schar von Top-Produzenten haben, wollen sich im Zuge der NÖ-Schau bestens präsentieren.