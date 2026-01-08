Mostviertel

Mostbarone steigen mit neuem Primus ins Landesausstellungsjahr ein

46-221471920
Der Top-Produzent und Obstbaufachmann Bernhard Datzberger wurde zum heurigen Anführer gewählt.
Von Wolfgang Atzenhofer
08.01.26, 16:56

Die alljährliche Klausur zu Jahresbeginn zog die Mostbarone heuer ins Weinviertel. In einem Poysdorfer Bioweingut wählten sie ihren neuen Primus für das Jahr 2026. Mit dem vielfach ausgezeichneten und innovativen Amstettner Edelbrenner und Mostproduzenten Bernhard Datzberger, wurde einer ihrer Erfahrensten für das Jahr mit der NÖ Landesausstellung In Mauer und an der Moststraße ausgewählt.

Datzberger ist  einer der Motoren der Renaissance der Most- und Obstkultur im Mostviertel in den vergangenen Jahrzehnten.  Er übernahm die Funktion vom Purgstaller Wirt des Mostlandhofs Andreas Selner. Zu Datzbergers Stellvertreter wurde der Euratsfelder Gafringwirt Johann Hochholzer gewählt. Der damit schon der designierte Nachfolger Datzbergers für 2027 ist. Bernhard Datzberger übte die Funktion des Primus bereits einmal, nämlich im Jahr 2015 aus. 

Vorbereitung auf Landesschau

Die Klausur stand natürlich auch im Zeichen der Landesausstellung, so Datzberger. Die Mostbarone, die unter anderem auch schon Tourismuspreise eingeheimst haben und in ihren Reihen eine Schar von Top-Produzenten haben, wollen sich im Zuge der NÖ-Schau bestens präsentieren.

Datzberger Bernhard

Bernhard Datzberger war bereits im Jahr 2015 Primus der Mostbarone.

Im Zuge der Generalversammlung in Poysdorf gabs für die Mostbarone  auch eine Weinverkostung, eine Weingassenführung oder Vorträge über neue Apfel- und Birnensorten.

Datzbergers offizielle Angelobung wird im Zuge der Mostwallfahrt Mitte März im Schloss Ulmerfeld, das auch ein Schauplatz für eine Extra-Ausstellung im Rahmen der Landesschau sein wird, stattfinden.

Mit seiner Familie und seinem Sohn Jürgen an der Seite hat Datzberger seinen Hof in Pittersberg bei Amstetten, mit dem Hausnamen "Seppelbauer“ zu einer der ersten Adressen des Mostviertels punkto Edelbrände und Moste gemacht.  Zuletzt wieder eingeheimste Falstaff-Topbewertungen mit Mosten, aber auch mit Whiskey oder Gin lieferten die Belege dafür.

