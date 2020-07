Strenger Sparkurs für Melk ist jetzt fix

Betroffenen vom Sparpaket ist auch die Feuerwehr, für die ein neues Finanzierungssystem ausgearbeitet werden soll. Strobl: „Aufgrund der wirtschaftlichen Situation werden wir uns auf unsere gesetzlichen Verpflichtungen beschränken.“

Das heißt im Klartext: Für Sonderprojekte wird es keine finanzielle Unterstützung geben.

Betroffen von den Initiativen ist aber auch das kulturelle Leben in der Stadt. So wird der Melker Advent heuer kleiner ausfallen, mit weniger Künstlern und nur einer Bühne am Hauptplatz.

Aufgrund der klammen Kasse müssen zudem mehrere Bauprojekte verschoben werden – und zwar jenes am Wachberg und in Kronbichl, weil bei Letzterem Mehrkosten in der Höhe von rund 700.000 aufschlagen würden.