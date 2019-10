Brand auf Bauernhof im Bezirk Melk war gelegt

Der Brand auf einem Bauernhof in Hürm im Bezirk Melk am Samstagnachmittag war offensichtlich gelegt. Ein Familienangehöriger stehe unter Verdacht, bestätigte Sonja Stamminger von der Landespolizeidirektion einen Bericht des ORF Niederösterreich. Nähere Details gab die Sprecherin nicht bekannt. Die Ermittlungen dauerten am Sonntag an.

Auf dem Bauernhof im Ortsteil Murschratten von Hürm war das Wirtschaftsgebäude samt Stall in Flammen gestanden. Neun Feuerwehren mit 120 Mann rückten zum Löscheinsatz aus. Alle 19 Rinder und Kälber wurden gerettet. Das Wohngebäude wurde von den Helfern geschützt.