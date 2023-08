Streit und Krankheit: Biedermannsdorfs Bürgermeisterin tritt zurück

16 Jahre lang war Beatrix Dalos (ÖVP) Bürgermeisterin der Gemeinde Biedermannsdorf im Bezirk Mödling. Jetzt hat sie genug. Spätestens mit Jahreswechsel will Dalos das Amt zurücklegen. Der Grund: ihre angeschlagene Gesundheit - sie erholt sich aktuell von einer schweren Operation, musste auf der Intensivstation gepflegt werden - und parteiinterne Streitereien.

„Ich lasse mir nach 16 Jahren nicht von den Jungen sagen, was ich zu tun habe“, ärgert sich die Bürgermeisterin. „Es gab früher einen tollen Zusammenhalt im ÖVP-Team. Wir haben viel geschafft für Biedermannsdorf, aber das ist leider nicht mehr so. Das Klima in der Partei ist schlecht. Es ist eben nicht mehr das Team, das es früher war. Die Zeiten ändern sich, das muss man akzeptieren, aber das will ich mir nicht mehr antun.“