Streit ums Parkdeck im Bad Vöslauer Park: Opposition will neu diskutieren

Die für 21. Jänner geplante Sitzung des Bad Vöslauer Gemeinderates war aufgrund der Corona-Situation als Umlaufbeschluss, also rein schriftlich, abgehalten worden. Am Donnerstag, 25. März, treffen die Mandatare jedoch wieder physisch aufeinander und die Opposition möchte das für eine umfangreiche Diskussion nutzen.

Auf dem Programm steht das neue örtliche Raumordnungskonzept. Besonders zu zwei Punkten orten Grüne, ÖVP, FPÖ und Neos Gesprächsbedarf. Da wäre einmal das Thema Parkplätze im Schlosspark. Von der mit absoluter Mehrheit regierenden Liste Flammer ist am Rande des Schlossparks anstelle eines bestehenden Stockschießplatzes ein Parkdeck mit rund hundert Plätzen geplant, um die Stellplatznot im nahen Stadtzentrum zu lindern. Ein Vorhaben, das seit Langem diskutiert wird, viele Anrainer haben wenig Freude damit, 400 Unterschriften wurden gesammelt.

Die Oppositionsparteien (ohne SPÖ) bringen bei der Sitzung am Donnerstag einen Antrag ein, um das Parkhaus auf die Tagesordnung zu setzen und damit eine öffentliche Diskussion zu ermöglichen, heißt es in einer Aussendung. Als Kompromissvorschlag will man einbringen, die betonierte Fläche im Schlosspark zunächst als Parkplatz zu nützen und nicht gleich eine Parkgarage zu bauen. „In der Pilotphase könnten die Auswirkungen dieser Parkmöglichkeit auf das Zentrum geprüft und bewertet werden“, so Stadträtin Eva Mückstein von den Grünen.

Bürgermeister Christoph Prinz (Liste Flammer) versteht die Bedenken der Anrainer, argumentiert aber, dass es sich um den besten Standort handle, um zeitnah ein Parkdeck umzusetzen. Es soll auch eine begrünte Fassade und Dachbegrünung erhalten. Zuerst müsse die Widmung aber auf Verkehrsfläche geändert und das auch vom Land NÖ bestätigt werden. Prinz betont: „Ohne Parkdeck kein Zentrum“.