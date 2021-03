Vom Parlament in den Gerichtssaal: FPÖ-Politiker gesteht Millionenbetrug

Manche Angeklagten erstarren vor Ehrfurcht. Andere plappern sich ungezügelt ins Verderben. Auf die korrekte Anrede achtet kaum einer. Da kommt Thomas Schellenbacher seine politische Vergangenheit entgegen: „Wertes Gericht, sehr geehrter Herr Oberstaatsanwalt! Ich bekenne mich schuldig!“, eröffnet er am Freitag im Landesgericht für Strafsachen in Wien und will ausholen. Richter Thomas Spreitzer muss ihn einbremsen: „Bitte später!“

Der 56-jährige Schellenbacher, ehemaliger FPÖ-Nationalratsabgeordneter aus Niederösterreich, hat es nicht mit politischen Erfolgen zu gewisser Bekanntheit gebracht. Vielmehr sorgte für Schlagzeilen, wie er überhaupt in die Position kam – Ukrainer sollen eine hohe Summe gezahlt haben (Stichwort Bargeld in Straches Sporttasche), um ihren Mann in der Bundespolitik in Stellung zu bekommen.

Zuletzt soll Schellenbacher außerdem dem international gesuchten Wirecard-Vorstand Jan Marsalek bei seiner Flucht mit dem Privatjet von Bad Vöslau nach Weißrussland geholfen haben. Ein Verfahren wegen Begünstigung ist anhängig.