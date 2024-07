Strasser und Hanger führen ÖVP-Mostviertel-Liste für NR-Wahl an

Ihre zwei Spitzenrepräsentanten der Region schickt die ÖVP, wie erwartet, im Wahlkreis Mostviertel 3c als Listenerste in die anstehende Nationalratswahl im September. Bauernbundpräsident Georg Strasser führt die Liste an, auf Platz zwei kandidiert der aus den parlamentarischen Untersuchungsausschüssen sehr bekannte Andreas Hanger.

Die VPNÖ hat in der heutigen Sitzung des Landesparteivorstandes sowohl die Landesliste als auch die Wahlkreislisten für die Nationalratswahl am 29. September 2024 fixiert. Auf Landesebene geht ÖVP, wie bereits beschlossen, mit Innenminister Gerhard Karner an der Spitze ins Rennen für die Nationalratswahl, dahinter folgt Verteidigungsministerin Klaudia Tanner. Auf Platz drei rangiert Harald Servus, Direktor des Wirtschaftsbundes Niederösterreich.

Ansage

"Nach dem 29. September soll der Bundeskanzler wieder Karl Nehammer heißen. Er kann sich dabei auf uns als regionale Kraft verlassen“, ließen die drei Bezirksobmänner des Mostviertel-Wahlkreises, Georg Strasser (Melk), Andreas Hanger (Amstetten) und Toni Erber (Scheibbs) wissen.