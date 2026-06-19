Strand statt Baugrube in der Wiener Neustädter Innenstadt

Große Pläne waren in Wiener Neustadt nach der Schließung der Leiner-Filiale in der Innenstadt gewälzt worden. Immobilien-Tycoon Klemens Hallmann wollte ein Wohn- und Geschäftsviertel für 200 Millionen Euro auf dem Areal errichten. Mit Hallmanns Pleite musste dann aber auch das ambitionierte Projekt zu Grabe getragen werden. Die Stadt nützte die Chance und erwarb die Grundstücke Ende 2025 um 15 Millionen Euro. Aktuell ist die Baugrube, die nach dem Abriss des Leiner-Gebäudes direkt neben dem „Hilton Garden Inn“-Hotel zurückgeblieben ist, dennoch ein Schandfleck in der Innenstadt. Das soll sich nun zumindest während der Sommermonate ändern.

Denn ab 9. Juli wird das Areal in der Lederergasse zum Sandstrand. Cocktails, Liegestühle und Sommer-Feeling sollen am „Wiener NeuStrand“ für gute Laune sorgen. Der konsumfreie Bereich sei öffentlich zugänglich und soll „als Erholungsraum für Besucherinnen und Besucher dienen“, berichtet Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP). „Das Projekt wurde im Rahmen der Pionierstadt auf Initiative von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Magistrats im Zuge eines Innenstadt-Workshops geschaffen.“ 120 Tonnen Sand „Mit unserem ‚Wiener NeuStrand‘ schaffen wir einen sozialen Treffpunkt für alle Generationen, der zum Verweilen und Erholen einlädt. Wir bieten damit den Menschen eine Möglichkeit, den Sommer mitten in der Stadt zu genießen und dem Alltag für einige Stunden zu entfliehen. Die momentan nicht genutzte Fläche erhält damit eine immense Aufwertung, von der wir alle profitieren.“