Störenfriede lassen sich von Mozart und Co. nicht vertreiben

Ein Video von einer Festnahme am Bahnhof in Wiener Neustadt schlägt zur Zeit in den sozialen Medien hohe Wellen. Es zeigt wie fünf Beamte einen jungen Mann am Boden fixieren und ihm Handfesseln am Rücken anlegen. Zahlreiche Kommentatoren sehen darin eine „brutale“ Vorgangsweise der Polizei. Das Video wurde bereits tausende Male angeklickt und gesehen.