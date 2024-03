Stockschießen in NÖ: Ein Volkssport mit Europa-Elite im Land

Zu dieser Arbeit gratulierte auch der Präsident des Stocksports in NÖ, der Amstettner Alfred Weichinger. „Der Stocksport ist mitgliedermäßig eine der größten Sportarten in Niederösterreich. Es macht mich als Präsident stolz, wenn man solche Vereine wie den ESV Union Ladler Wang in den eigenen Reihen hat. Mit den sensationellen Erfolgen, die hier erzielt werden, ist dieser Verein sicher das Aushängeschild in Niederösterreich“, so Weichinger. Er war 2018 einer der Organisatoren der Eisstock-WM in Amstetten und Winklarn mit Athleten aus 24 Nationen.

Erfolgsfamilie

An die 4.700 Sportler üben den Stocksport in NÖ in rund 190 Vereinen aus. Hobbymäßig versuchen sich aber über 11.000 als Stockschützen.