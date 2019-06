Stimmung gegen muslimische Familie, Anwalt sucht Gespräch

Der 265-Seelen-Ort Dörfles in der Gemeinde Weikendorf (Bezirk Gänserndorf) kommt seit Wochen nicht zur Ruhe. Der Grund: Die palästinensische Familie Abu El Hosna ist auf der Suche nach einem neuen Zuhause und will dazu ein Haus in Dörfles erwerben.

Doch Bürgermeister Johann Zimmermann ( ÖVP) teilte der Grundverkehrskommission mit, dass die Gemeinde „kein Interesse“ am Zuzug der Familie habe. „Die unterschiedlichen Kulturkreise der islamischen sowie der westlichen Welt“ würden „in ihren Wertvorstellungen, Sitten und Gebräuchen weit auseinander liegen“, so der Ortschef in seiner Stellungnahme.

Seit kurzem werden außerdem auf Initiative von Anrainern Unterschriften gegen den geplanten Umzug gesammelt. Ein KURIER-Rundruf unter den Bewohnern von Dörfles ergab, dass viele mit der Entscheidung des Bürgermeisters zufrieden sind.