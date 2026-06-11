Stift Seitenstetten pflegt heuer seelische Gesundheit besonders

Als einen Gegenpol zu allgemeiner Hektik, Stress und ständiger Unruhe inszenieren die Benediktiner in Seitenstetten heuer ihr Stift und die anliegenden Gärten. Damit steuern die Mönche einen Beitrag zum Thema der aktuellen Landesausstellung zur psychischen Gesundheit, „Wenn die Welt Kopf steht“ im Landesklinikum Mauer, bei. Unter anderem wird mit den dreitägigen Gartentagen an diesem Wochenende eine Schatzkiste zur Heilkraft der Natur geöffnet.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Stift Seitenstetten Auf Gartenfans wartet ein opulenter Pflanzenmarkt.

Die vielen prunkvollen Stiftssäle und die Kirche will man aus einer neuen Perspektive erlebbar machen. Nicht nur wegen der barocken Pracht und Kultur, sondern auch als Raum für innere Einkehr, Inspiration und neue Kraft werden die beeindruckenden Säle angeboten.

Dazu läuft bereits das heurige Sonderprogramm „Seel.Sorge“, das die klassische Stiftsführung mit spirituellen Impulsen und Angeboten verbindet. Die von Ornamenten und Gemälden geprägten Prunksäle werden mit den Besuchern als Resonanzräume für Fragen genutzt, die auch das eigene Leben berühren. Aspekte wie Geborgenheit, Dankbarkeit, Glaube oder Selbsterkenntnis gilt es zu hinterfragen.

Ruhe finden Beim Rundgang durch das Stift steht nicht alleine das Kulturerbe im Blickpunkt, sondern auch die persönliche Reflexion. „Als Gastmeister ist es mir ein Herzensanliegen, dass Menschen bei uns nicht nur das Kloster besichtigen, sondern einen Ort erleben, an dem ihre Seele zur Ruhe kommen und neue Kraft schöpfen darf“, sagt Pater Andreas Tüchler.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Stift Seitenstetten/ Schwarz-König Seitenstettner Benediktiner beim Gebet.

Dennoch will man auch Impulse für Fragen setzen, die weit über einen Museumsbesuch hinausreichen: „Was gibt Halt? Was schenkt Kraft? Was trägt durch unruhige Zeiten?“ Man wolle nicht belehrend, sondern einladend, offen und wohltuend auf die Gäste zugehen, beschreiben die Ausstellungsgestalter ihr Angebot.

An diesem Wochenende gesellt sich in dem Angebot zur „Seel.Sorge“ der „heilsame Garten“. Während der Stiftarchivar wertvolle historische Werke zum umfangreichen klösterlichen Wissen über Heil- und Nutzpflanzen präsentieren und erklären wird, werden etliche Tausend Besucher auch ein vielfältiges Angebot in der Natur genießen können. Pflanzen, Gartenkunsthandwerk und Kulinarik stehen im Mittelpunkt.