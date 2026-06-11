Stift Seitenstetten pflegt heuer seelische Gesundheit besonders
Als einen Gegenpol zu allgemeiner Hektik, Stress und ständiger Unruhe inszenieren die Benediktiner in Seitenstetten heuer ihr Stift und die anliegenden Gärten. Damit steuern die Mönche einen Beitrag zum Thema der aktuellen Landesausstellung zur psychischen Gesundheit, „Wenn die Welt Kopf steht“ im Landesklinikum Mauer, bei. Unter anderem wird mit den dreitägigen Gartentagen an diesem Wochenende eine Schatzkiste zur Heilkraft der Natur geöffnet.
Die vielen prunkvollen Stiftssäle und die Kirche will man aus einer neuen Perspektive erlebbar machen. Nicht nur wegen der barocken Pracht und Kultur, sondern auch als Raum für innere Einkehr, Inspiration und neue Kraft werden die beeindruckenden Säle angeboten.
Dazu läuft bereits das heurige Sonderprogramm „Seel.Sorge“, das die klassische Stiftsführung mit spirituellen Impulsen und Angeboten verbindet. Die von Ornamenten und Gemälden geprägten Prunksäle werden mit den Besuchern als Resonanzräume für Fragen genutzt, die auch das eigene Leben berühren. Aspekte wie Geborgenheit, Dankbarkeit, Glaube oder Selbsterkenntnis gilt es zu hinterfragen.
Ruhe finden
Beim Rundgang durch das Stift steht nicht alleine das Kulturerbe im Blickpunkt, sondern auch die persönliche Reflexion. „Als Gastmeister ist es mir ein Herzensanliegen, dass Menschen bei uns nicht nur das Kloster besichtigen, sondern einen Ort erleben, an dem ihre Seele zur Ruhe kommen und neue Kraft schöpfen darf“, sagt Pater Andreas Tüchler.
Dennoch will man auch Impulse für Fragen setzen, die weit über einen Museumsbesuch hinausreichen: „Was gibt Halt? Was schenkt Kraft? Was trägt durch unruhige Zeiten?“ Man wolle nicht belehrend, sondern einladend, offen und wohltuend auf die Gäste zugehen, beschreiben die Ausstellungsgestalter ihr Angebot.
An diesem Wochenende gesellt sich in dem Angebot zur „Seel.Sorge“ der „heilsame Garten“. Während der Stiftarchivar wertvolle historische Werke zum umfangreichen klösterlichen Wissen über Heil- und Nutzpflanzen präsentieren und erklären wird, werden etliche Tausend Besucher auch ein vielfältiges Angebot in der Natur genießen können. Pflanzen, Gartenkunsthandwerk und Kulinarik stehen im Mittelpunkt.
Mitmachprogramm
Aber es gibt auch ein spezielles Rahmenprogramm. An den drei Tagen sind Glaskunst-Workshops mit Sándor Buz (Sanyi Glass Art) angesagt. Glas-Hängevasen mit Sukkulenten und Orchideen stehen bei den stündlichen Durchgängen am Programm. Klänge für innere Harmonie will Ursula Henzler vorstellen, und im Kräuterworkshop stellt Heide Maria Vendler „Glücklichmacher aus dem Garten“ vor. Elisabeth Mayer motiviert im Eisworkshop: „Kreiere dein eigenes Blüteneis“.
Auch die Kulinarik kommt nicht zu kurz: Zahlreiche Genussstände bieten alles von Eiskreationen über Kräuterköstlichkeiten bis zu Mostviertler Spezialitäten.
Öffnungszeiten
Das Stift Seitenstetten ist bis 31. Oktober täglich geöffnet. Individualisten nutzen Audioguides, Führungen gibt es an Wochenenden täglich zweimal oder nach Vereinbarung. Durch die Sonderschau „Seel.Sorge“ wird geführt. Die Gartentage sind Freitag von 12 bis 18 Uhr, Samstag und Sonntag von 9 bis 18 Uhr geöffnet.
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