Startwochenende: 3.300 sahen Landesausstellung in Mauer bereits

Im großen Festzelt feierte die Region Moststraße am Wochenende die Eröffnung der Landesausstellung im Landesklinikum Mauer. Tausende feierten mit, konkret 3.300 von ihnen nutzten auch schon am Eröffnungswochenende die Möglichkeit für den Besuch der Ausstellung „Wenn die Welt Kopf steht“ im prachtvoll sanierten Direktionsgebäude des Klinikums.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Atzenhofer Wolfgang Landeshauptfrau Mikl-Leitner beim ersten Ausstellungsbesuch.

Nach dem Festakt zur Eröffnung am Freitag herrschte auch am Samstag reger Betrieb im Festzelt neben dem Klinikareal. Die touristischen Regionspartner der Landesausstellung, die Obstproduzentengruppen oder auch die Führungskräfte der Landesschau und des Klinikums informierten das zahlreich erschienene Publikum über Zusatzangebote, feine Produkte oder die Abläufe im Klinikum. Die medizinische Betreuung wird auch während der gesamten Ausstellungszeit in vollem Umfang aufrecht gehalten. Auch die großen Begleitprojekte zur Landesschau, wie die Ybbs-Ausstellung im Schloss Ulmerfeld, der Erlebnisgarten Starkl in Aschbach oder die Ausstellung „Codename: Spielwarenfabrik“ in St. Valentin sowie die Birnenerlebniswelt und der Indoorspielplatz beim Tierpark Haag wurden präsentiert.

Folklore, Musik, Geselligkeit und natürlich Kulinarik kamen Samstag und Sonntag nicht zu kurz. Samstagnachmittag lieferten zahlreiche Musikgruppen aus den verschiedenen Moststraßengemeinden und den Musikschulen ein abwechslungsreiches und anspruchsvolles Programm. Der Musikverein Mauer-Öhling spielte am Sonntag zu einem zünftigen Radiofrühschoppen auf.