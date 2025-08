Ermittlungen ins Rollen gebracht

Geht es nach der Staatsanwaltschaft St. Pölten und den Ermittlern des NÖ Landeskriminalamtes, haben sie einen perfiden Anschlag auf eine wohlhabende Frau aus dem Bezirk St. Pölten aufgedeckt.

Wie vom KURIER berichtet, sitzt der Promi-Winzer mit bekanntem Namen seit seiner Festnahme am 15. Juli in der Justizanstalt St. Pölten in U-Haft. Pflegebetreuer und die Tochter der im März 2025 verstorbenen 71-Jährigen hatten die Ermittlungen nach einem schweren Verdacht ins Rollen gebracht.