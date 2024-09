Steinlawinen vermiesen Herbstzauber in den Ötschergräben

"Wir haben derzeit eine Schneedecke von 120 bis 150 Zentimeter. Für Weihnachten wäre das ideal", schildert Göstlings Bürgermeister Friedrich Fahrnberger (ÖVP) am Mittwochvormittag. Wanderern und Ausflüglern könne er seit dem heutigen Mittwoch das Mendlingtal bei Lassing anbieten, so Fahrnberger. Auch der Gastrobetrieb Herrnhaus im Talinneren hat den Betrieb wieder aufgemacht.

Hütten bleiben zu

Am 1.808 Meter gelegenen Hochkar - dem höchsten Gipfel der Göstlinger Alpen - herrscht nach den massiven Schneefällen erhöhte Lawinengefahr. Von Touren wird daher mit Nachdruck abgeraten. Die Latschenalm in Krispl-Gaißau ist ebenfalls bis auf Weiteres geschlossen. Dasselbe gilt für die Wasserlochklamm in Palfau und die Nothklamm Gams. Die Ybbstaler Hütte am Dürrenstein dürfte in den nächsten Tagen dagegen wieder den Betrieb aufnehmen.