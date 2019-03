Steinbruchparty erstrahlt in neuem Glanz

Die traditionelle Steinbruch-Party in Eggendorf am Walde (Bezirk Hollabrunn) lockt seit gut 25 Jahren Partygäste an den Fuße des Manhartsberges. Die Besucherzahlen am Veranstaltungswochenende im Sommer wuchsen nach der Gründung Mitte der 1990er-Jahre kontinuierlich. Es werden Tausende Gäste gezählt.

Für den 120-Einwohner-Ort Eggendorf, wo in den Wochen vor dem Event alle Kräfte mobilisiert werden, gehört die Steinbruchparty mittlerweile zum Dorfleben. „Der ganze Ort hilft hier zusammen, sodass wir unser Großevent Jahr für Jahr erfolgreich meistern können“, erklärt Andreas Schwingl, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Eggendorf und Organisationschef des Events.

Was den Steinbruch so besonders macht, ist vor allem die einzigartige Naturkulisse. Die hohen Felsen umranden die Arena mitten im Wald. Im Zentrum stehen – neben einer großen Bühne – zahlreiche Bars und Gastrostände, um das Publikum zu versorgen.