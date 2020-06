Das Gefängnis der Skandale

Weil es eine Schlangengrube ist. Man geht mit den Mitarbeitern nicht fair um und verfolgt uns mit erbsenzählerischer Akribie. Ich erledige seit Jahren die Arbeit von vier Ärzten und bekomme gerade einmal so viel, wie ein Facharzt für 14 Stunden im Monat verdient. Der verrechnet das Privatpatienten-Honorar. Ich verstand meine Leistung im Strafvollzug als karitativ.

Was ist in dem im Vorjahr aufgeflogenen Fall des vernachlässigten 73-jährigen Insassen falsch gelaufen?

Der Insasse wurde uns von der Justizwache nie vorgeführt. Es gibt in Stein wegen des Ärztemangels keine Stockvisiten wie in der Justizanstalt Josefstadt, deshalb ist er nicht aufgefallen. Bis vor vier Jahren gab es noch einen eigenen Psychiater für den Maßnahmenvollzug, seither kommen diese Patienten nie zu einem Psychiater. Dabei gibt es immer mehr junge Patienten, die schneiden sich in der Nacht auf, die gehören gar nicht hier her. Wir bräuchten drei Psychiater, haben aber nur einen, drei Tage in der Woche, und jetzt eine neue Psychiaterin, ein Mal in der Woche.Das will sich niemand antun.