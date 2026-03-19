Steigeisen statt Rennski: Was Marc Digruber am Glockner feierte

Mangelndes Können, fehlende Tourenplanung und schlechte Ausrüstung: 266 Todesopfer und 10.851 Einsätze in den Bergen bedeuteten für die Alpinpolizei in Österreich im vergangenen Jahr einen noch nie da gewesenen Negativ-Rekord. Weil damit auch die kriminal- und sicherheitspolizeilichen Aufgaben im alpinen Gelände immer mehr werden, braucht es speziell geschulte Alpinpolizisten, die von der Lawinenkunde, über Kletter-, Seil- und Bergetechnik bis hin zu Orientierung und Verschüttetensuche ein breites Spektrum an Fertigkeiten abdecken müssen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © LPD NÖ Alpindienst Die Alpinpolizisten am Gipfel der Kreuzspitze

Zu diesem Zweck fand diese Woche in Kals am Großglockner mit Station am Lucknerhaus die Alpinausbildung im Skitourengelände der Landespolizeidirektion NÖ statt. Neben den Alpinpolizisten aus dem Bundesland nahmen auch Beamte aus Wien und der Sondereinheit WEGA teil.

Spaltenstürze Gleich zu Kursbeginn wurden im Stationsbetrieb die Kameradenrettung nach Lawinenunfällen, Rettungstechniken nach Spaltenstürzen oder der Bau von Verankerungen im Schnee trainiert. Ab dem zweiten Tag wurde es anspruchsvoll. Es galt, im hochalpine Gelände zu navigieren und Gipfel wie die Gridenkarköpfe (3.031 m), Böses Weibele (3.119 m) und den Großglockner (3.789 m) zu bezwingen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © LPD NÖ Alpindienst Übung der Verletztenbergung

Lawinenübung und Gletscherseilschaft „Im Zuge der Touren wurden täglich Schneedeckenuntersuchungen sowie Schneedeckenstabilitätstests durchgeführt. Dies war notwendig, um die Situation richtig einschätzen zu können“, erklären Kursleiter Michael Hochgerner, Chef der Alpinpolizei NÖ und Landesausbildungsleiter Bernd Wagner. Bestandteil des Kurses war auch eine Lawinenübung mit allen Anforderungen sowie Aufstieg und Abfahrt in Gletscherseilschaft.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © LPD NÖ Alpindienst Die Teilnehmer aus NÖ. Marc Digruber mit dem Diplom und Abzeichen.