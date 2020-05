Statistik Austria droht mit Strafe

Stellen Sie sich vor, plötzlich läutet das Telefon und Sie werden aufgefordert, Fragen zu beantworten. Wie hoch sind die Betriebskosten Ihrer Wohnung? In welchem Land wurde Ihr Vater geboren oder wie viele Überstunden haben Sie letzte Woche geleistet? Sie sind der Meinung, das geht keinen was an? Irrtum: Laut Gesetz ist man zur Beantwortung dieser und vieler anderer Fragen sogar verpflichtet.



Eine Tatsache, die auch die Familie Reinsperger aus Biedermannsdorf (Bezirk Mödling) mehr als erstaunt und gewaltig ärgert. Konfrontiert wurde man damit Anfang August: "Es war ein Anruf am Festnetztelefon. Ein Mann sagte, er sei von der Statistik Austria und müsse für statistische Stichprobenerhebungen Angaben zu unserem Wohnen und Leben einholen. Ich antwortete, dass ich nicht interessiert sei und meine Ruhe haben will", erzählt Peter Reinsperger.



Doch der lästige Anrufer ließ sich nicht abschütteln: "Er meinte daraufhin, dass ich laut Gesetz verpflichtet dazu sei. Wenn ich dem nicht nachkomme, kann es passieren, dass die Polizei vorbeikommt. Ich habe nur geantwortet, dann soll er sie vorbeischicken und aufgelegt. Ich werde doch nicht einem Wildfremden am Telefon meine Lebenssituation schildern", ärgert sich Reinsperger.