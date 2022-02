Standortanwalt fordert: „UVP-Verfahren müssen schneller werden“

Für Wolfgang Ecker wiederum wäre viel gewonnen, wenn die Sachverständigen auch per Video zu Verhandlungen zugeschaltet werden könnten. „Sachverständige könnten heutzutage ganz leicht bei mündlichen Verhandlungen zugeschaltet werden, was Zeit spart. Und nicht zu vergessen, die verstärkte Nutzung des Internets für Kundmachungen. Dies spart ebenfalls nicht nur Zeit, sondern auch Geld.“

Die Themenbereiche, zu denen Pinter 2021 zugezogen worden ist, reich von ÖBB-Strecken über den Tagbau in Grafenegg oder Windparks bis hin zur Altholzaufbereitung der Firma Egger. Wobei in NÖ derzeit die meisten Verfahren laufen, zu denen der Standortanwalt zugezogen worden ist. Aktuell sind es derzeit in Österreich 36 Neugenehmigungsverfahren, 17 davon allein in NÖ.

Bei Projekten, die mehrere Bundesländer betreffen, können mehrere Standortanwälte tätig werden. Das bekannteste Beispiel dafür ist der Lobautunnel, für den sich die Vertreter von Wien und NÖ ausgesprochen haben. Die zuständige Ministerin aber nicht.mag