"Standort ausbauen": Immo-Entwickler übernimmt Takeda-Gelände in NÖ

Mehr als die Hälfte - das war die Hiobsbotschaft, mit der der japanische Pharmakonzern Takeda im März an die Öffentlichkeit ging. Das international tätige Unternehmen, das auch in Wien und Linz Standorte betreibt, hatte den Verkauf seines Entwicklungs- und Produktionsstandortes in Orth an der Donau (NÖ) beschlossen. 190 der 330 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - und damit mehr als 50 Prozent - waren davon betroffen. Lediglich das Qualitätskontrolllabor blieb in Niederösterreich erhalten.

Schon damals gab das Unternehmen an, in einem Verkaufsprozess zu stecken. Nun steht fest: Die Infrareal Holding GmbH & Co. KG will den Standort übernehmen. Die Standortbetreibergesellschaft hat sich auf den Betrieb und die Entwicklung von Industrie- und Gewerbeparks mit Schwerpunkt auf Pharma und Life-Science spezialisiert.

Einen entsprechenden Übernahmevertrag haben die beiden Unternehmen unterzeichnet. Infrareal übernimmt von Takeda das 24 Hektar große Grundstück samt Gebäuden, Infrastruktureinrichtungen und einige pharmazeutischen Produktionsanlagen. "Die Vereinbarung steht noch unter dem Vorbehalt der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen sowie des Erhalts der erforderlichen und behördlichen Genehmigungen einschließlich der zusammenschlussrechtlichen Freigabe in Österreich", wie es in einer Aussendung am Mittwoch hieß. Standort ausbauen „Orth an der Donau hat sich in über 40 Jahren zu einem Kompetenzzentrum der Pharma- und Life-Science-Industrie mit Schwerpunkten in den Bereichen Gen- und Zelltherapie sowie Biologika entwickelt. Mit unserer Expertise werden wir den Standort weiter ausbauen und planen die Ansiedlung weiterer Unternehmen aus diesen Branchen“, erklärt Martin Egger, CEO und Sprecher der Geschäftsführung von Infrareal, die Beweggründe für den Kauf.

Infrareal wird über ihre Tochtergesellschaft PharmaparkOrth Management GmbH für alle Dienstleistungen am Standort zuständig sein. Dazu gehören Leistungen wie die der Medienversorgung, der Entsorgung, weiterer Infrastruktur- und Engineering-Leistungen sowie die Standortentwicklung. Neben den bestehenden Gebäuden und Anlagen sollen auch die vorhandenen Freiflächen entwickelt und vermarktet werden. Das erklärte Ziel: Infrareal will einer der führenden Betreiber von Pharma- und Biotech-Standorten im deutschsprachigen Raum werden. „Mit Infrareal haben wir einen erfahrenen Pharma- und Life Science-Standortbetreiber gefunden, der plant, den Standort Orth weiterzuentwickeln und der auf das vorhandene Wissen aufbauen kann“, erklärt Matt Payne, Head Global Biologics Operating Unit bei Takeda.