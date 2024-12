"Aufhören kann i ned ...": Vernissage im Stadtmuseum Klosterneuburg

Der Künstler und Gattin Erika Deutinger durften sich zur Eröffnung über ein (über-)volles Haus freuen. Museumsleiter Wolfgang Bäck und Stadtrat Roland Honeder gruben so manche Anekdote über das Klosterneuburger Künstlerunikat aus und sorgten mit beschwingten Reden für eine würdige Eröffnung. Bäck erzählte über die erste Zusammenarbeit mit Grünzweig im Jahre 2000, als der Aufbau um einiges dynamischer vonstattengegangen war als jetzt – 24 Jahre später. „Die letzten drei Tage ging der Aufbau eher in Zeitlupe und Itze hat schwarzen Kaffee getrunken statt eines kleinen Kühlen. Aber so friedlich und mit einem Lächeln im Gesicht wie die letzten drei Abende bin ich schon lange nicht eingeschlafen“, so der Museumsleiter.

Honeder betonte, dass Grünzweig „gleich ganz viele Musen geküsst haben müssen. Danke für deine Werke.“ Wer den Blauen Nasenschneck oder den Eierwatz nicht kennt, der sollte sich schleunigst auf ins Museum machen, wo auch der neue Itze-Kalender erhältlich ist.

Mehr dazu unter: www.klosterneuburg.at