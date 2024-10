Klosterneuburg: Neo-Intendant Peter Edelmann feiert mit Tosca Einstand

Just am World Opera Day, dem 25. Oktober, wurde der neue Intendant der operklosterneuburg präsentiert. Peter Edelmann heißt der Nachfolger von Michael Garschall, der das Festival seit 1998 geleitet hatte.

Der Bariton blickt auf eine internationale Karriere in Oper und Operette zurück und ist Professor für Gesang an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien. Das Opernfestival "hat einen tollen Namen in der Branche und einfach Klasse", sprach Edelmann von einer großen Herausforderung, die er mit Demut übernehme und auf die er sich schon sehr freue. Ganz besonders mache die Aufführungen das großartige Ambiente des Kaiserhofes von Stift Klosterneuburg.