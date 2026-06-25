Wieselburg lockt mit Betriebsservice neue Firmen und Start-ups an

Es herrscht gute Stimmung in der Braustadt. Nicht nur, weil gerade das große Volksfest am Messegelände steigt. Trotz schwieriger Rahmenbedingungen könne sich die Stadt nämlich als Wohn- und auch als Wirtschaftsstandort großer Nachfrage erfreuen, versichert Bürgermeister Josef Leitner, SPÖ.

Mit einer Leerstandsquote in der City im „Promillebereich“ und mit rund 5.000 Arbeitsplätzen im Stadtgebiet – das sind genauso viele Jobs, wie Wieselburg Einwohner hat – könne man stolz auf eine gute Entwicklung verweisen, schildern Leitner und Wirtschaftsstadtrat Josef Lechner. Sie nutzen für ihre Analysen die Präsentation eines neu gegründeten Unternehmens in der Innenstadt. Wellbeing Center Wieselburg erhält im bislang leer stehenden Obergeschoß der Volksbank am Hauptplatz ein „Wellbeing Center“ (wbc). Im „Zentrum für Gesundheit und Wohlbefinden“ biete man dem Segment der mentalen Gesundheit moderne Räume für Einzelbehandlungen, Gruppentherapien oder Veranstaltungen und Vorträge an, sagt Projektbetreiber Günther Sterlike. Mit seiner Tochter Sarah will er dem Zentrum über eine spezielle Buchungsplattform Leben einhauchen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Atzenhofer Wolfgang Günther Sterlike, Tochter Sarah und Bürgermeister Josef Leitner.

Erste Angebote laufen ab Anfang Juli an. Das Projekt passe gut, weil die Stadt die Strategie verfolge, das Gesundheitszentrum der Region zu werden, erklärt Leitner.

Betriebsservice Bei der Entwicklung des Co-Working-Projekts, in dem die Therapeuten und Vortragenden die Räume stundenweise anmieten, sei man von einem außergewöhnlichen Betriebsservice der Stadt Wieselburg betreut worden, lobt Sterlike. Tatsächlich gründeten Leitner und sein Team 2022 ein außerhalb des Stadtamts situiertes Wirtschaftsbüro, das bereits fixe Anlaufstelle sowohl für etablierte Firmen und Betriebsgründer als auch für Start-ups ist.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Atzenhofer Wolfgang Wieselburger Wirtschaftsriege mit Bürgermeister Leitner präsentierte das Wellbeing Center.

2023 installierte die Leiterin der Servicestelle, Margaretha Bewersdorff, beim Rathaus auch das „Intro“. Dort nützen mittlerweile Dutzende Kleinunternehmer die Möglichkeit, Räume für Meetings oder Schulungen. Dazu wird in der Servicestelle von Bewersdorff individuelle Beratung, aber auch Förderbegleitung, Vernetzung mit örtlichen Firmen oder auch eine Standortanalyse angeboten. „So breit wie möglich und immer offen für neue Ideen“, laute die Vorgabe, so Stadtchef Leitner.