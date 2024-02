Stadt muss sparen: Zahl der Gemeinderäte wird gekürzt

Mit einem Budgetloch von vier Millionen will die Dreierkoalition aus ÖVP, SPÖ und der Liste FUFU in der Statutarstadt Waidhofen an der Ybbs die Zahl der Mandatare im Stadtparlament kürzen. Statt 40 Gemeinderäten sollen bei der nächsten Gemeinderatswahl 2027 nur mehr 31 wählbar sein. Immerhin würde das eine jährliche Einsparung von 110.000 Euro bedeuten.

Die Bürgerliste UWG, die nicht mehr im Gemeinderat ist, hatte die Forderung nach einer Verkleinerung des Stadtparlaments schon vor den Wahlen gefordert, war aber bei der schwarzen Mehrheitsfraktion immer auf taube Ohren gestoßen.