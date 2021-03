Stadt lässt die E-Scooter anrollen

"Wir starten einen Testbetrieb um Erfahrungen mit den E-Scooter zu sammeln. Die Markierungszonen, wo die Zweiräder abgestellt werden müssen, damit die Leihkosten nicht mehr weiterlaufen, müssen wir erst noch genauer fixieren", sagt Waidhofens Bürgermeister Werner Krammer (ÖVP).

E-Cars

Die beiden Leihautos sollen beim Bahnhof und beim Buchenberg-Therapiezentrum am anderen Stadtende positioniert werden. "Längerfristig ist geplant, dass wir E-Autos einsetzen. Doch dafür müssen zuerst die Ladestationen ausgebaut werden", so Krammer. Auch E-Bikes sollen am Hauptbahnhof stationiert werden. Krammer dazu: "Allerdings sollen die hauptsächlich für touristische Nutzer gedacht sein. In Stadtbevölkerung gibt es nämlich eine sehr hohe Fahrraddichte, bei uns hat fast jeder ein eigenes Fahrrad."