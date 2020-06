Stadion St. Pölten: Big Brother zoomt durch Arena

Ein Bilder-Puzzle leuchtet über drei Großmonitore. Ein Techniker zieht am Joystick und Sitz D 32 wächst und formatfüllend entgegen. "Super" entfährt es dem sonst so coolen Polizei-Stadtkommandanten Franz Bäuchler. Sein Verkehrsinspektions-Chef Robert Morawetz möchte wissen, wer da außerhalb der Arena um den Kreisverkehr schnurrt. Kameraschwenk, Zoom in Extremposition und schon wird das Autokennzeichen sichtbar. "Eine starke Sache."

Wir befinden uns in der Leitzentrale der NV Arena in St. Pölten. Wer hier am Schaltpult sitzt, dem entgeht nichts. 22 Kameras decken jeden Fleck in und um das Stadion ab. Sie sind nach allen Richtungen schwenkbar und liefern auf Wunsch eine bis zu 35-fache Vergrößerung. Selbstredend ist auf Knopfdruck auch eine Video-Aufzeichnung aktiv.

"Das ist extrem hilfreich," weiß Oberst Bäuchler. "Sollte es bei einem Match zu Randalen kommen, kann man schon im Vorfeld entsprechend darauf reagieren und wir haben bei Strafdelikten einen objektiven Tatbeweis zur Dokumentation."

Das um 26 Millionen Euro im Team von Bund, Land und Stadt finanzierte Stadion St. Pölten gilt als modernste und sicherste Fußballarena. Zwar nimmt niemand ernstlich an, dass das Eröffnungsfest am Samstag ab 16 Uhr vor 8000 Besuchern zu einem gewalttätigen Hexenkessel eskaliert. Beim Blitz-Turnier mit dem Heimteam SKN, Rapid und Sparta Prag geht es ja nur um die Ehr". Aber für knallharte künftige Matches ist man voll gerüstet.