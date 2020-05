St. Pölten: Traisen trocknet aus, Fischsterben befürchtet

Das gefährdet Forellen, Äschen und Huchen, die sich in der Traisen tummeln. Der Fluss selbst entspricht übrigens nur mehr zu 36 Prozent seinem ursprünglichen Zustand.

Quellflüsse

„Die Monate März, April und Mai waren eindeutig zu trocken“, berichtet auch Martin Angelmaier von der Abteilung Wasserwirtschaft des Landes NÖ. Hier wird laufend die Gewässersituation im Bundesland analysiert und bewertet. Angelmaier betont, dass man den Fluss, der mit zwei Quellflüssen im Bezirk Lilienfeld entspringt, in Abschnitten betrachten müsse.

Messstellen

So zeige die Messstelle in Türnitz, dass hier bis zu 90 Prozent der Jahresniederschlagsmenge erreicht werde, während in der Region um die Landeshauptstadt die Situation eine andere sei. „Aber grundsätzlich führt die Traisen derzeit Niederwasser“, berichtet Angelmaier.